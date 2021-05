Vrienden en familie lopen stille tocht voor doodgestoken Eduard (27) in Arnhem

Arnhem voor Eeuwig Hoe met één spectacu­lai­re actie 54 gevangenen werden bevrijd uit het Arnhemse Huis van Bewaring

10 mei In de rubriek Arnhem voor eeuwig beschrijft Peter Bloemendaal aan de hand van een oude foto het leven in Arnhem in vroeger dagen. Deze keer: een spectaculaire bevrijdingsactie tijdens de Tweede Wereldoorlog in het Huis van Bewaring in de Gelderse hoofdstad.