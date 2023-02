Vrijgezellen verzamelen! Binnenkort speciale avond voor singles in Arnhem

indebuurt.nlStel je voor: al je vrienden hebben een relatie, maar jij kan die éne persoon maar niet vinden. Het leven van een vrijgezel gaat niet altijd over rozen. Linda ten Cate en Yvonne van Hannah Foodbar bedachten daar iets op: een speciale avond voor singles in Arnhem om gelijkgestemden te ontmoeten.

De avond heet Single Vibes en is bij Hannah Foodbar in Arnhem. Iedereen tussen de 35 en 65 jaar die geen relatie heeft en open staat voor een gesprek mag langskomen. Het personeel van de horecazaak stelt vrijgezellen aan elkaar voor, er staan kaartjes met vragen op de tafels om het ijs te breken en is er ruimte om te dansen en te borrelen. Op die manier willen Linda en Yvonne vrijgezellen met elkaar in contact brengen.

Live mensen ontmoeten

Linda vertelt: ”Er draait een dj en gasten krijgen bij binnenkomst een welkomstdrankje. Ze kunnen anderen op een ongedwongen manier leren kennen. Het feest is een tegenhanger van het online daten. Singles die daar klaar mee zijn en graag live mensen willen ontmoeten, kunnen dat hier doen.”

Geen speeddate

Linda vervolgt met dat Single Vibes niet hetzelfde is als speeddaten. ”Iemand echt leren kennen gaat niet in een paar minuten. Je hebt daar tijd en energie voor nodig. Daarom houden wij deze avond. Niet iedereen is goed in versieren, dus we willen mensen op hun gemak stellen.” Een dresscode is er volgens Linda niet. ”Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich volledig op zijn of haar gemak voelt.”

Gratis flesje bubbels

Een kaartje voor Single Vibes op dinsdag 14 februari kost 12,50 euro inclusief een welkomstdrankje. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur start de avond. Heb jij de ware gevonden tijdens de avond? Dan heb je dubbel geluk. Als je samen terugkomt bij Hannah Foodbar ontvang een gratis flesje bubbels bij je diner!

