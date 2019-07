Vrijspraak militairen Schaarsbergen voor vermeend wangedrag op kazerne

Eerder werden zij beschuldigd van diverse misdragingen. Volgens de Militaire Kamer van de rechtbank is er te weinig bewijs daarvoor. Ook zijn er te veel onwaarschijnlijkheden en tegenstrijdigheden in verklaringen en zijn er te veel twijfels of deze misdragingen door alle vijf zijn gedaan.

De beschuldigingen waren eerder niet mals. Zo zou er vaker over een van de slachtoffers heen zijn geplast. Ook werd een van de leden van de Luchtmobiele Brigade verdacht van aanranding. Hij zou zijn billen bij twee andere militairen in het gezicht hebben gedrukt, wat in militaire kringen ook wel ‘drie man tillen’ wordt genoemd. Tijdens de eerdere zitting was het nog onduidelijk of deze aantijging wel of niet is verjaard.