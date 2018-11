Vrijspraak voor verdachte die tijdens zitting vader wordt

D. wordt verdacht van ‘verlaten plaats ongeval’. Op 10 oktober 2015 zou hij in de Hemonylaan te Arnhem, komend van links, tegen een Volkswagen zijn aangeknald, om er vervolgens even snel vandoor te gaan als hij kwam aangestoven. De bestuurder van de VW kon nog nét twee letters van de kentekenplaat van de snelheidsduivel noteren: ZD. En het was een lichtgrijze auto.



„Ik was het niet!” reageert D. „Ik reed daar niet.” De politie verhoorde hem pas twee maanden na dato. Toen was uit onderzoek gebleken dat zich vlak voor de aanrijding een verkeersincident bij restaurant in de buurt, Sugar Hill, had voorgedaan. Met eenzelfde lichtgrijze auto. Maar daarvan was het kenteken in zijn geheel genoteerd. Het bevatte de letters ZD en… stond op naam van D.



„Kan kloppen”, antwoordt de verdachte effen. „En hoe zit het met Sugar Hill?” „Ken ik niet.”



Hij werpt een blik naar zijn Icare-begeleidster, een moederlijke vrouw die hem helpt zijn leven financieel en administratief op de rails te houden.