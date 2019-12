Vrijspraken en lagere straffen in anabolenzaak Arnhem

ARNHEM - In de strafzaak over grootscheepse productie van, en handel in, anabole steroïden in Arnhem vanaf 2012, is een 29-jarige Arnhemmer veroordeeld tot 240 uur werkstraf en een jaar celstraf waarvan 306 dagen voorwaardelijk. Zijn 31-jarige broer werd vrijgesproken. De officier van justitie had 3 en 2 jaar cel tegen de broers geëist.