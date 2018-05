Rheden: tuinen moeten weer groen worden

10 mei DE STEEG - Het is de laatste decennia heel gewoon geworden: een tuin die geheel bestraat is of vol ligt met keien. Lekker gemakkelijk. Maar de afvoer van hemelwater komt erdoor in de knel. Bovendien is zo'n stenen tuin in de zomer een hittebron die voor een onaangename woonomgeving zorgt. Daarom wil de gemeente Rheden nu de vergroening van de Rhedense tuinen gaan stimuleren.