Vrijwilligers die Oekraïense vluchtelingen ophalen zien wantrouwen: ‘De angst voor mensenhandel is groot’

De Arnhemse ondernemer Philip Kammeijer had de wantrouwende houding niet verwacht: ,,Ik ging er vanuit dat Oekraïense vluchtelingen massaal een veilig heenkomen naar Nederland zochten. Maar in plaats daarvan zag ik een hoop vertwijfelde blikken.”

Er heerst bij velen behoorlijk wat wantrouwen, vertelt Kammeijer: ,,Waar gaan de bussen naartoe? En wat gebeurt er daarna? Er gaan verhalen rond over mensenhandelaren die ook met bussen naar geïmproviseerde opvangplekken in Polen komen om vluchtelingen op te pikken met verkeerde bedoelingen. Denk aan prostitutie, of zelfs orgaantransplantatie.”