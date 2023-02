Vroeg aan de zoep: 4 x hier in Arnhem kan je Frühshoppen met carnaval

indebuurt.nlMet carnaval al vroeg op de dag beginnen met drinken? Dat is heel normaal, volgens Duitse en Oostenrijkse tradities. Op een aantal plekken in Arnhem kan je dit jaar ook Frühshoppen. Wil jij vroeg aan de zoep? Hier moet je zijn.

Frühshoppen is een Duitse en Oostenrijkse traditie waarbij mensen elkaar in ochtend in een kroeg of café ontmoeten om te gaan drinken. Een soort brunch, maar dan staat niet het eten, maar het drinken centraal.

C.V. De Meulewiekers

Op het Meulewiekersplein in Elden kun je op maandagochtend verder met carnaval vieren. Carnavalsvereniging De Meulewiekers organiseert namelijk Eldens Frühshoppen met muziek van allround partyband Flair. Je bent welkom vanaf 10.45 uur, dus je kunt al vroeg beginnen met drinken.

Korenmarkt

Met je vrienden Frühshoppen in Arnhem? Dat kan ook op de Korenmarkt. Op maandag 20 februari om 11.11 uur begint een kroegentocht. Je haalt een gratis kaart af waar negen deelnemende kroegen opstaan, onder andere: Bloopers, Aspen Valley, Freaky Piano Bar en Bar XO. Vervolgens ga je in een polonaise de kroegen af om stempels te verzamelen (en te feesten). Als je alle stempels haalt, ontvang je een prijs: een Korenmarkt Pin.

Kraonige Zwaone

Oké, dit is niet in Arnhem, maar voor stadsgenoten in Zuid wel dichtbij. In Huissen organiseert Kraonige Zwaone op maandag 20 februari Frühshoppen. Het begint om 11.00 uur en vindt plaats in het centrum van Huissen. Wil je mee doen? Koop dan van te voren een kaartje. Niet alleen in Arnhem vieren inwoners carnaval, in deze andere plaatsen kun je ook carnaval vieren. Voor het geval je niet in het Ernemse gezien wilt worden…

C.V De Zotskappen

Frühshoppen op maandagochtend? Dat kan in de feestburcht van OASV aan de Denneweg 106. Entree is gratis en het is van 12.00 tot 17.00 uur. Wil je daarna door met feesten? ‘S avonds is er op dezelfde locatie een ‘Fout Feest’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!