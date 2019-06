Vrouw (19) ernstig gewond: geraakt door glazen voorwerp bij stappen in Arnhem

Het voorval gebeurde zaterdagnacht rond 3 uur in de Korenstraat, een toegangsweg naar uitgangscentrum De Korenmarkt. Daar zakte de vrouw door toen nog onbekende oorzaak ineens in elkaar. Uit camerabeelden die de politie heeft bekeken blijkt dat ze door een glazen voorwerp werd getroffen.



,,Of het glas uit een raam is gegooid of vanuit de drukte in de Korenstraat weten we niet. We willen graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien”, zegt politiewoordvoerder Simen Klok.