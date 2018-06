Vrouw die zes mensen aanviel met hakmes moet naar psychiatrisch ziekenhuis

ARNHEM - Het OM wil dat een vrouw die ervan wordt verdacht met een hakmes twee medewerkers van Pro Persona en vier politieagenten te lijf te zijn gegaan, wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, zo bleek dinsdag in de rechtbank.

De 59-jarige Arnhemse zou op 20 februari hebben geweigerd haar medicijnen in te nemen en was volgens het medisch rapport in een toestand van psychose op het moment dat de twee medewerkers van Pro Persona het huis betraden.

De verdachte zat eerst een tijd op een stoel zonder te reageren, maar liep daarna plots naar de keukenla om er een hakmes uit te haken. Met het hakmes boven haar hoofd zou ze op de twee medewerkers van Pro Persona af zijn gelopen, waarbij een vrouwelijke hulpverlener op haar borst werd geraakt, gelukkigerwijs op een kettinkje, waardoor de fysieke schade meeviel.

Bij een tweede poging de medewerkster te raken, kon die nog net op tijd haar hoofd intrekken. Het slachtoffer had na het voorval vooral last van geestelijk letsel, zo liet zij weten in een brief aan de rechtbank. ,,Ik hoor de wind nog suizen en heb er iedere dag last van, zowel op het werk als privé.’’

Politie schoot te hulp

Vier politieagenten die op het incident afkwamen probeerden de deur te openen, die de verdachte probeerde dicht te houden. Toen de agenten een kleine opening forceerden, zwaaide de vrouw met het hakmes door die opening, waarbij niemand werd geraakt.

Volgens de officier van justitie kon poging tot doodslag niet bewezen worden, maar zware mishandeling wel. ,,Het is aannemelijk dat er niet met de scherpe kant is geslagen. Ook is niet vast te stellen hoe hard is geslagen. Wel was duidelijk dat er zwaar lichamelijk letsel kon ontstaan.’’

De officier eiste de opname van verdachte in een psychiatrisch ziekenhuis, onder andere vanwege recidivegevaar.

'Ze heeft vooral hulp nodig'

De verdachte was nog steeds verward en daarom zelf niet aanwezig bij de zaak. Haar advocaat vond het 'betreurenswaardig' dat zijn cliënte als crimineel werd gezien en pleitte voor vrijspraak. "Ze heeft vooral hulp nodig."

De uitspraak is over twee weken.