Vrouw gewond door steekincident Arnhem

Arnhemse imam Arkhouch: met excuses van Marcouch is de kous af

7:30 ARNHEM - Imam Youssef Arkhouch is heel blij dat de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zijn negatieve uitspraken over hem moet rectificeren. ,,Het recht heeft gezegevierd. Als de burgemeester zijn excuses maakt dan is voor mij de kous af", aldus de Utrechtse Imam. Burgemeester Marcouch wil nog niet reageren.