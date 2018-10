Vrouw had zolder vol amfetamine en schuur vol spullen voor plofkraak

ARNHEM – Haar hele zolder vol lag met amfetamine, verpakt in dvd-hoesjes, en klaar voor de posterijen. Daarnaast bewaarde de 32-jarige vrouw uit Arnhem-Zuid in haar schuur ook spullen voor het plegen van plofkraken.

Dat bleek woensdag voor de rechtbank in Arnhem, tijdens een eerste zitting in de zaak tegen in totaal drie verdachten. Die waren opgepakt tijdens de actiedag in juli aan de Waterlelieweg en Slochterenweg in Arnhem-Zuid in verband met een groot harddrugsonderzoek.

De vrouw en haar 29-jarige buurman komen nu op vrije voeten, bepaalde de rechtbank woensdag, omdat een rechtszaak nog wel even op zich laat wachten. Omdat de buren allebei goede baankansen hebben, onder invloed van een groep lijken te hebben gehandeld en de kans op herhaling niet groot lijkt te zijn, komen ze vrij.

Voortvluchtig

Maar een 56-jarige man die aan de Slochterenweg in Arnhem-Zuid op heterdaad werd betrapt bij het klaarmaken van de harddrugs, blijft wel vastzitten. Op nog een adres waar werd ingevallen was niemand thuis. De politie is nog op zoek naar een stel dat voortvluchtig is.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 29-jarige vrouw ervan dat zij in elk geval haar huis als opslagplaats ter beschikking stelde en mogelijk ook meehielp met het verpakken en verzendklaar maken van amfetamine in dvd-hoesjes. Maar ook het faciliteren van een mogelijke plofkraak. In haar schuur troffen agenten ook gasflessen, zuurstofflessen, een ontstekingsmechanisme, bivakmutsen, handschoenen en een moker en breekijzers aan, die voor plofkraken worden gebruikt.

Satudarah

De 29-jarige buurman en de 56-jarige worden verdacht van de bereiding en handel in harddrugs. De 56-jarige wordt daarnaast vervolgd wegens het bezit van kogels en een patroonmagazijn van een Colt geweer.

Agenten troffen bij de invallen naast 16 kilo amfetamine ook grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan. Ook werden hesjes van Satudarah gevonden bij de invallen.

De zaak komt in januari weer voor de rechter, maar zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.