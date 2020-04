Vrouw korte tijd te water in Immerlooplas tijdens uitlaten van hond, omstanders houden zich niet aan verplichte afstand

Anwar burgert in De inhoud van deze brieven van de overheid zorgt dat je meteen koorts krijgt

9:32 Voor een land in oorlog is de coronacrisis een opluchting. Mijn moeder in Syrië haalt opgelucht adem. ,,Het is heel rustig, er zijn geen gevechten meer. De straten zijn stil en er is minder controle op straat", zei ze aan de telefoon. ,,Je broer heeft voor de eerste keer in twee jaar weer het centrum van Aleppo gezien!"