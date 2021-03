Vrouw krijgt harde klap tegen hoofd in winkelcentrum Hemelrijk Arnhem; verdachte is er vandoor

ARNHEM - In winkelcentrum Hemelrijk in het centrum van Arnhem heeft donderdag aan het einde van de ochtend een mishandeling plaatsgevonden, berichtten wijkagenten op Instagram. De verdachte van de mishandeling is er vandoor gegaan.