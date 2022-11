Vrouw loopt 38 steek- en snijwonden en kaakbreuk op bij mishandeling door ex: ‘Hij was een soort blinde stier’

Cocu wil bij Vitesse eenheid en strijdlust zien tegen Ajax

Phillip Cocu eist karakter en teamspirit bij Vitesse. Alleen zo is een resultaat mogelijk in het inhaalduel met Ajax, woensdagavond in de Johan Cruijff Arena. De coach wil een antwoord zien na het echec tegen Sparta, waardoor de Arnhemse club is afgezakt naar plek 15 in de eredivisie.

