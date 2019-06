Vrouw peutert met zielige verhalen geld los bij kwetsbare mensen

Ze heeft een antenne voor kwetsbare mensen, meende de officier van justitie. Hij wilde zich niet laten verleiden door tranen die ze op zitting liet vloeien en eiste negen maanden cel waarvan drie maanden voorwaardelijk voor de oplichting van vijf slachtoffers tussen augustus 2015 en november 2017 en diverse diefstallen daarna.



Een man met een verstandelijke beperking vertelde de politie dat hij de vrouw ontmoette in het Kronenburgerpark. “Ze huilde en zei dat ze geen geld had om haar kinderen eten te geven.” Hij ging met haar naar een pinautomaat en gaf geld. De vrouw zou later naar zijn woning zijn gekomen en hem nog meer geld afhandig hebben gemaakt.

Man met hersenbeschadiging kon geen weerstand bieden

Een man met een hersenbeschadiging vertelde dat de verdachte, die hij kende via de buurman, hem steeds om geld vroeg. Diverse keren was hij met haar naar een pinautomaat geweest en had hij geld gegeven. Zijn zus beheerde zijn geld, dus soms had hij niks. Dan leende hij wat van de buurman. Ook had hij drie fietsen te leen gegeven. Ze verkocht ze. Al met al ging het volgens hem om vijftienduizend euro. “Ze verzon elke keer smoezen”, aldus de man bij de politie. “Ik kon geen weerstand bieden.”

Geld nodig om naar het ziekenhuis te gaan

Een derde man zegt in zijn aangifte dat de verdachte hem op straat aansprak en vertelde dat ze medicijnen nodig had voor haar dochter. Hij gaf haar twintig euro. Een vrouw ontmoette de verdachte bij de bushalte en gaf twintig euro te leen. “Ze zei dat ze geld nodig had om naar het ziekenhuis te gaan.” Weer een andere man zegt haar driehonderd euro te hebben gegeven. Ook zouden er allerlei spullen van de slachtoffers gestolen zijn.



Reclassering weet het ook niet