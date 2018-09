Vrouw springt in bijzijn agenten van balkon op vierde verdieping

Toen agenten vroegen of ze mee wilde gaan naar het bureau werkte de vrouw in eerste instantie mee. Volgens de politie sprong ze vervolgens opeens op en wilde ze uit het raam springen. ,,Een collega heeft nog geprobeerd haar te pakken. Maar dat lukte niet", aldus een woordvoerder. De vrouw kwam op een boom terecht en viel vervolgens in haar achtertuin. ,,Ze heeft de val gelukkig overleefd." Door een ambulance is ze naar het ziekenhuis gebracht.



De politie was kort na 1.00 uur naar de woning gedirigeerd omdat een vrouw aan het schreeuwen was. Tegen hulpverleners sloeg ze wartaal uit.



Waarvoor de vrouw geregistreerd stond, wil de politie niet zeggen.



De politie was even daarvoor naar het Sonsbeekpark geroepen voor een steekpartij. Vooralsnog hebben de twee incidenten niets met elkaar te maken. Volgens de politie wijst niets daarop.