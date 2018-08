'Vrouw valt van balkon in Arnhem na onenigheid in appartement'

Vrijwilligers 'Als je niet kunt participe­ren, ben je eenzaam'

17:08 ARNHEM - Dick Cochius - precies over een week 50 - groeide op in Arnhem. Als vrijwilliger zet hij zich onder meer in voor het Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten (APCG). Ook is hij actief bij de supportersvereniging van Vitesse.