Vrouw zwaargewond bij ernstige mishandeling voor Arnhems terras; politie pakt verdachte op

Hoe ernstig de verwondingen van de Arnhemse zijn, was woensdagochtend niet duidelijk. ,,Het enige dat we kunnen vertellen is dat ze met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht’’, zegt een woordvoerder van de politie.

Op de grond

De mishandeling gebeurde rond 21.30 uur ’s avonds. Kort na het incident, dat door veel mensen op terrassen is gezien, stond de straat vol met politie. ,,Toen we aankwamen, lag het slachtoffer op de grond. De verdachte was toen al verdwenen. Die hebben we een uur later in zijn woning gearresteerd”, aldus de politie.



Wat het motief van de mishandeling is, kon de politie vanochtend nog niet mededelen.