Vuilnisman kan afvalberg in Arnhem niet meer aan; ‘Nog nooit meegemaakt’

Mensen in Arnhem Dennis was barman in het buitenland, maar is de cocktails nu wel zat

5 juni Dennis Heuker of Hoek (25) woont midden in Arnhem, in de Pauwstraat, samen met zijn vriendin. Zijn studie doet hij nu vanuit huis. ,,Eigenlijk is het wel fijn zo. Je kunt je tijd zelf indelen en lessen online terugkijken.”