Vuilniswagen met pech op de Pleijroute: verliest hele lading

Zwemster Bridget Vermeer (13) valt ook in de prijzen op Arnhems Sportgala

7:12 ARNHEM/ VEENENDAAL - Als ze zwemt, valt ze in de prijzen. Dat is inmiddels een zekerheidje voor de 13-jarige Bridget Vermeer uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Maar ook als ze niet zwemt, zo weet ze nu, is er de kans gelauwerd te worden.