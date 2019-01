Vuilniswagen vliegt in brand in Arnhem

Hoe de Gele Kubus in Arnhem een lege doos bleef

7:02 ARNHEM - Verrek, is de Bijenkorf terug? Staan de Dolle Dwaze Dagen op punt van beginnen? Verbaasd kijken Arnhemmers naar het gele bouwwerk dat in mei 2018 verrijst op het Gele Rijdersplein. Het is een stunt. Niet van het verdwenen warenhuis, maar van de gemeente. Die wil uitproberen wat je in de toekomst op dit stadsplein aan leven in de brouwerij kan brengen.