Vuilniszakken vol uitwerpselen opruimen voor 50 cent per uur: zwerfvuilruimers willen ‘fatsoenlijke beloning’

De gemeente Arnhem stelt dat het gaat om vrijwilligerswerk, maar de opruimers bestrijden dat. Zij spreken van ‘verplicht vrijwilligerswerk’. De Arnhemse wethouder Martien Louwers kondigt aan volgende week met de mannen te gaan praten over hun klachten. Vakbond FNV stelt een onderzoek in naar de vraag of hier sprake is van ‘verdringing van betaald werk’. Het is niet de eerste keer dat daar ophef over staat. Eerder ontstond in Aalten een rel over werklozen die verplicht werden te werken als kunstbloemenvouwer in een bedrijfshal.