Vuistslagen van agent die oogkas verdachte braken, waren volgens het OM ‘proportioneel’

Magisch realist Carel Willink centraal in eerste aflevering podcastse­rie Museum Arnhem

30 mei ARNHEM - Het werk van beeldend kunstenaar Carel Willink staat centraal in de eerste aflevering van een podcastserie van Museum Arnhem. Aanleiding is Willinks werk ‘Wilma met kat’, dat recent is afgebeeld op een gevel aan de Utrechtsestraat in Arnhem.