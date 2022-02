Vuurwerk Vitesse-aanhang ‘heel triest en onacceptabel’: ‘Maar we moeten wel in gesprek blijven’

Vuurwerk in waterbal­let: compleet voetbalsei­zoen opgesloten in één wedstrijd van Vitesse

UTRECHT - In honderd minuten zat een compleet seizoen opgesloten. Van supportersgeweld tot falende arbitrage. Van rode kaart tot een ontsnapping. De 1-1 van Vitesse bij FC Utrecht was vuurwerk in een waterballet.

9:36