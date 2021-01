Vuurwerkbom ontploft in Arnhemse woning

Arnhemse filmmaker spreekt asielzoe­ker vijftien jaar na uitzetting: ‘Mensen moeten zien wat zulke situaties met kinderen doen’

29 december ARNHEM - In 2005 maakte de Arnhemse documentairemaker Arjanne Laan een portret van drie uitgeprocedeerde kinderen in een Utrechts asielzoekerscentrum. Twee van hen mochten, mede door haar film, in Nederland blijven. Het derde kind werd uitgezet naar Afghanistan. Vijftien jaar later zocht Laan het trio op voor een portret dat woensdagavond op tv te zien is.