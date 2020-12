Vuurwerkbom ontplofte bij huis van Arnhemse Lieneke: ‘Het leek wel oorlogsgeweld, alles stond te schudden’

Vaker niet pluis

De politie denkt dat de vuurwerkbom is neergelegd bij de eveneens beschadigde woning van haar buurman. Dat huis werd donderdag op last van burgemeester Ahmed Marcouch voor zeker een maand gesloten, om rust rond het adres te creëren. De buurman verblijft volgens een woordvoerster van de gemeente voorlopig bij kennissen. Dat het er vaker niet pluis was, kan Bakker bevestigen.



,,Hij woont een jaar of twee naast me en in die tijd is zijn voordeur in brand gestoken, waren er ruzies en was er regelmatig herrie", vertelt de Arnhemse. ,,Hij hing ook briefjes op dat-ie zelfmoord ging plegen. Op zich was het een aardige man. Hij vertelde me ooit dat-ie gebruikte, dat-ie in behandeling zat, dat-ie uit een bepaald milieu kwam, dat-ie vroeger geen lieverdje was en dat-ie hier was gaan wonen omdat hij opnieuw wilde beginnen.”