Vuurwerkverbod in Arnhem bij komende jaarwisseling, mogelijk wel een vuurwerkshow

Arnhem zoekt ‘steunou­ders’ voor gezinnen waar het even niet lekker loopt

8 juli ARNHEM - Steunouders gezocht! MEE Gelderse Poort is op zoek naar vrijwilligers die een gezin willen bijstaan. Omdat een alleenstaande moeder overspannen is, het thuis even niet meer gaat, een kind meer structuur nodig heeft of er gewoon een steuntje in de rug nodig is.