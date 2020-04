Vuurzee door harde wind: woning Arnhem in mum van tijd zwartgeblakerd

De brand ontstond even voor half vijf bij een houten schuurtje naast het huis in de wijk De Laar-West in Arnhem-Zuid. De brandweer rukte met drie bluswagens uit en was tot half zes bezig om het vuur tot bedaren te brengen. Over de oorzaak is nog niets bekend.



Zijkant woning

,,Ik zag de brand beginnen toen de vlammen nog maar een centimeter of 20 hoog waren”, zegt overbuurman Koos Dansen, die om 16.19 uur de brandweer belde via 112. Hij nam het vuur waar aan de zijkant van de woning, tussen het schuurtje en een schutting.



,,Ik dacht eerst nog dat iemand daar iets aan het verbranden was”, zegt Dansen. ,,Door de harde wind wakkerde het vuur razendsnel aan. Binnen een minuut gingen de vlammen meters de lucht in. Het was een vuurzee van wel drie meter hoog en vijf meter breed.”