VVD-leider: 200 miljard nodig voor klimaatneutraal maken Gelderland

Ajax sloopt catenaccio van Vitesse

23 april AMSTERDAM - Ajax blijft op koers liggen voor de landstitel. De Amsterdamse club had dinsdagavond geen enkel probleem met het catenaccio van Vitesse. De Arnhemse club kwam in negentig minuten zelden uit de loopgraven. Op de 4-2 in de Arena was niets af te dingen.