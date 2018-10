Waaghals, een muzikaal begrip in Arnhem: 'Ik geniet van dat cynische gemopper'

Video Tweede concert Snollebol­le­kes in GelreDome na 'bizar' verkoopsuc­ces

17:07 ARNHEM - Snollebollekes geeft een tweede concert in GelreDome nadat de eerste show, op zaterdag 30 maart 2019, in recordtijd uitverkocht. 'Bizar', vond Snollebollekes dat zelf. De extra avond is op vrijdag 29 maart, maakte de artiest woensdagmiddag bekend via zijn eigen site.