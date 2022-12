Waar de natuur kwetsbaar is, mogen mensen niet meer komen: deze veranderingen volgen in Veluwse bossen

Met de natuur gaat het ‘afschuwe­lijk’, maar Gerrit Jansen blijft zich verbazen, elke dag opnieuw

Als er íemand is die zijn leven lang dag in dag uit met de natuur bezig is, is hij het wel. Maar: ,,Het is een puinhoop.” En die bijna-tamme wolf op de Veluwe ‘moeten ze doodschieten’. Gerrit Jansen (78) maakt zich zorgen over natuur, maar geniet er ook van.

8 december