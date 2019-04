Waar moet je in Arnhem zijn op Koningsnacht en Koningsdag? 6 tips en een waarschuwing

Arnhem barst weer uit de voegen rond de verjaardag van koning Willem-Alexander. De hele binnenstad is festivalterrein. Maar waar moet je zijn? Drie tips voor een traditionele Koningsdag én drie tips voor een Oranjefeest dat helemaal van 2019 is.

KONINGSDAG TRADITIONEEL

Tip 1.

De vrijmarkt langs de Zypendaalseweg. Traditioneler kan toch niet? Voorwaarde is wel dat de dag niet begint met een kater van Koningsnacht want de mooiste en leukste spulletjes op de Koningsmarkt vind je natuurlijk in de vroege uurtjes.



Officieel begint de markt om 8.00 uur, maar wellicht zijn al voor die tijd juweeltjes te scoren. Voor hen die wachten op de koopjes bij het scheiden van de markt (of voor de feestgangers die wél die Koningsnachtkater hebben): om 16.00 uur is het klaar.

Tip 2.

Arnhem staat bol van de muziek, maar zelf zingen kan ook. Bij Café Verheyden in de Wezenstraat, waar ze om 12.00 uur weer klaar staan voor de traditionele Koningsdag Aubade. Gezamenlijk oud-Hollande liedjes zingen op het terras en daarna oesters eten en de keel smeren met een oranjebitter.

Tip 3.

Voor hen die dj KI/KI niet kennen en sowieso niets zien in ravemuziek is er de Stadhuishal als oase tussen het dance- en rockgeweld van de vele feestpodia. Aan Koningstraat 38 treden morgen tussen 14.00 en 17.00 uur de Politie BigBand Oost-Nederland op, Popkoor O[two]six en ATK Brass.

‘HOT’ KINGSDAY

Tip 1.

Ze staat aan het einde van de zomer op Lowlands, maar vanavond (tussen 22.30 uur en middernacht) draait ze gewoon in het Musispark in Arnhem, for free: Kiki Wesselo, beter bekend als dj KI/KI.



Bij 8Bahn beschouwen ze de Nederlandse dj als de hotste van het affiche. Terwijl ze eigenlijk muziek van toen draait. Keiharde ravemuziek uit de nineties namelijk. En trance house. ,,Maar dat is het helemaal op dit moment”, weet 8Bahn-opperhoofd Pascal Rietman. ,,Alles komt weer een keer terug.”

Tip 2.

Bij de organisatie zien ze Boef als een grotere naam, maar wij zijn eigenwijs en tippen de Arnhemse Afro Bros. De hit X die zij produceerden voor Nicky Jam en J. Balvin haalde op YouTube 7,1 miljoen likes binnen en werd in een jaar tijds een duizelingwekkende 1,6 miljard(!) keer bekeken. De 21 miljoen keer dat hun eigen nummer 18 Plus werd bekeken, steekt er bijna schril bij af. De jongens uit Arnhem-Zuid betreden morgen om 21.00 uur het podium van KingSize Arnhem.

Tip 3.

Er is geen ontkomen aan. Dé Nederlandse feestact van het moment is Snollebollekes. GelreDome sneller uitverkopen dan The Rolling Stones (en dan ook nog twee keer achter elkaar) en er ijskoud drie concerten achteraan plannen voor volgend voorjaar. Op 11 mei staan Rob Kemps en de dj’s Jurjen Gofers en Maurice Huismans op het Feestbeesten Festival. Morgen om 22.30 uur gaat Het Foute Oranjefeest op de Trans massaal van links naar rechts.

BONUSTIP

Eentje voor iedereen. Een waarschuwing eigenlijk. Want wat je vooral níet moet doen: rond 22.00 uur op Koningsdag een plekje zoeken op de Rijnkade of de Malburgse Bandijk voor de traditionele vuurwerkshow vanaf Stadsblokken. Voor het eerst in tientallen jaren ontbreekt het vuurwerk op het Arnhemse Oranjefeest.



De gemeente wil het sinds 2017 niet meer volledig bekostigen en de festivalorganisatoren voelden zich niet geroepen er zelf geld of energie in te steken. Twee keer redden particulieren op het nippertje het vuurwerk. Dit jaar lukte dat niet.