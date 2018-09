Waarom Arnhem een Jihadnest is

Het werd wel afgedaan als puberale stoerdoenerij, de pogingen van jonge Arnhemmers om mee te helpen met de oprichting van een islamitische staat. Onbezonnen gedrag, tijdelijk van aard, niet erg gevaarlijk. ,,Een jongen die op zoek is naar spanning en sensatie”, zei de advocaat van Wail el A. in 2015 over haar cliënt die voor de rechter stond, omdat hij bij de Turkse grens was opgepakt. Het blijkt een grove onderschatting, nu er zeven terreurverdachten zijn opgepakt waarvan er in ieder geval vijf een duidelijk band met Arnhem hebben. Onder hen El A. (21).



Het zijn allemaal mannen die met 34, 25, 21 en 18 jaar de puberfase voorbij zijn. Allemaal mannen ook die al langer te boek staan als geradicaliseerde moslims. Mannen die elkaar kennen uit Arnhem, hofleverancier van jihadi’s in Oost-Nederland.