Waarom de Arnhemse politiek landelijk in de spotlights staat: mogelijk linkser bestuur dan ‘Havana aan de Waal’

1. Partij voor de Dieren en Volt in een bestuur

Voor beide partijen mag je met recht spreken van een unicum. Volt deed in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Partij voor de Dieren zat de voorbije jaren al in zeventien gemeenten in de raad, maar maakte nog nooit deel uit van een lokaal bestuur, bevestigt een landelijk woordvoerder.



Ja, in Pijnacker-Nootdorp onderschreef de plaatselijke fractie al een akkoord dat op hoofdlijnen door de gehele raad werd aangenomen. ,,Maar wat betreft écht in de coalitie zitten, zou Arnhem een primeur zijn”, zegt de woordvoerder. Ook in Amersfoort wordt de Partij voor de Dieren nu overigens voor het bestuur getipt.