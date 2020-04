Waarom de brandweer nu al heide moet blussen op de Veluwe, ondanks maanden met regen

Nee, zegt deskundige Wim Verboom. Hij werkt voor de Veiligheidsregio Gelderland-Midden en is voorzitter van de Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe. Na een ietwat droge winter kan het natuurbrandseizoen volgens hem al midden februari beginnen.



Enkele jaren geleden maakte hij op Park De Hoge Veluwe zelf al eens een flinke natuurbrand mee aan het begin van die maand. ,,Daarbij moesten we echt even vol aan de bak met vier tankautospuiten.’’



Of de vijf recente branden op de Veluwe een opmaat zijn voor een recordjaar, is volgens Verboom onmogelijk te zeggen. De veiligheidsregio’s verwachten dat in ieder geval niet, omdat er vanwege het coronavirus minder mensen in de natuur zijn en zij vaak de oorzaak zijn van een natuurbrand.