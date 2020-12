Waarom de Gelderse Forumleider achter Baudet blijft staan: ‘Ja, hij is een man van scherpe randjes’

Leerlingen van Rijn IJssel maken serieus werk van 3FM Serious Request: The Lifeline

8:57 ARNHEM - Landelijk mag Serious Request dan aan kracht hebben ingeboet, op mbo-school RijnIJssel is de afgeleide van de jaarlijkse 3FM-actie nog altijd springlevend. Sterker nog: de zesde editie die maandagmorgen van start ging op het onderwijsinstituut aan de Velperweg in Arnhem was nog niet eerder zo groot van opzet.