Waarom de kandidaten van Waterschap Vallei en Veluwe in Arnhem nooit meer dan 38 stemmen krijgen

Geloof in de titel neemt toe bij MASV, dat tachtig minuten superieur is in topper bij SC Bemmel

MASV had gisteren in de topper bij Sportclub Bemmel in de eerste klasse D tachtig minuten weinig te stellen met de Betuwse ploeg, maar kreeg het in de slotfase toch even moeilijk. De Arnhemse koploper hield de nummer twee nog net onder de duim: 2-3.