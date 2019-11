Waarom de stakende leraar net zoveel aandacht kan trekken als de boze boer: ‘Ook ouders komen in protest’

Fietser zwaarge­wond bij aanrijding in Arnhem, automobi­list rijdt door

15:55 ARNHEM - Een 78-jarige fietser is vanochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Arnhem. Over wat er precies is gebeurd, tast de politie in het duister: de bestuurder van het andere betrokken voertuig is doorgereden en nog niet achterhaald.