Waarom een bankstel nog altijd levensgevaarlijk schuim bevat: ‘Zou anders moeten’

Fietsster gewond naar ziekenhuis na botsing op Gelderse Rooslaan

10:25 ARNHEM - Een fietsster is vrijdagochtend gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze in botsing was gekomen met een snorscooterrijder. Dat gebeurde even voor 09.00 uur op de Gelderse Rooslaan, bij de aansluiting met de Malburgse Bandijk.