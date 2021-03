Waarom een neushoornjonkie zich laat omvallen en de John Frostbrug zo heet? Dit zijn de beste podcasts over Arnhem

Arnhemse jongeren bezwijken voor snel drugsgeld en dát wil Marcouch veranderen: ‘We moeten voor kinderen het pad naar de misdaad afsluiten’

18 maart ARNHEM - Jongeren in Arnhem bezwijken veel te makkelijk voor het snelle geld in de drugshandel. Burgemeester Ahmed Marcouch wil het tij in zijn stad keren. Zijn pleidooi aan het nieuwe kabinet: ,,Investeer alsjeblieft miljoenen in kwetsbare wijken. Dat betaalt zich terug.”