Waarom een Uber-ritje zo goedkoop is en andere feiten over de omstreden taxidienst

Hoe begon Uber?

Het techbedrijf werd in 2009 in San Francisco opgericht door Travis Kalanick, samen met goede vriend Garrett Camp. De bewoners van de stad konden toen alleen nog gebruikmaken van de limousinedienst UberBlack. Later werden onder meer diensten als UberX (geen luxe wagens), UberTaxi (gelicenseerde taxi’s), UberSUV (grote auto’s) en UberPop (niet-gelicenseerde chauffeurs) geïntroduceerd.



Inmiddels is de dienst in ruim zeventig landen beschikbaar en sinds 2012 in Amsterdam. Inmiddels kan ook in onder meer Den Haag, Groningen en Den Bosch gebruik worden gemaakt van de dienst. Naast de taxidienst is er ook nog Uber Eats: een tak van het bedrijf die maaltijden bezorgt namens restaurants.