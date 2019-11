Waarom het mysterieuze hardstyle feest Qlimax zo populair is

,,Qlimax is echt een enorme show, maar vooral ook mysterieus’’, zegt Iris Grootmeijer reporter bij het hardstyle-platform Hardstyle Report. ,,Normaal weet je precies wie wanneer draait, maar bij Qlimax blijft de timetable geheim. Als bezoeker vertrouw je er eigenlijk op dat de organisatie je een mooi cadeautje geeft. Zelfs het podium wordt zaterdag pas onthuld.’’



Dat bezoekers daadwerkelijk vertrouwen op organisator Q-Dance blijkt uit ook de cijfers. Het evenement in het Arnhemse stadiontheater verkoopt al sinds 2003 steevast uit. ,,Dat is best bijzonder’’, vindt Sander Bijlstra, managing director van Q-Dance. ,,Ook dit jaar waren alle kaarten op de eerste dag al weg. We zijn nog nooit niet uitverkocht in het GelreDome.’’