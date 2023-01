Waarom is het legendarische Swingcafe op de Korenmarkt dichtgetimmerd? ‘Alles loopt vast op het geluid’

Al jaren een bouwplaats, maar deze foodhall moet de Korenmarkt nog altijd doen bruisen: ‘We rekenen op het voorjaar’

ARNHEM - De Korenmarkt in Arnhem moet een stevige oppepper krijgen, maar een van de meest beeldbepalende panden is al vijf jaar een bouwplaats. Nu lijkt de Foodhall van Coöperatieve Eeterij in de Korenbeurs toch open te gaan. In de lente volgens wethouder Bob Roelofs.

17 januari