‘Waarom liep u in hartje Arnhem met uw piemel uit uw broek?’

Interactieve kaart Aantal inbraken in Gelderse woningen gestegen: zo vaak sloegen inbrekers in jouw gemeente toe

12:09 Het aantal inbraken in woningen in Gelderland is in 2019 flink gestegen. Sloegen inbrekers in 2018 nog 4.030 keer toe in huizen, in 2019 was dat 4.211 keer. Daarmee is Gelderland de enige provincie waar het aantal woninginbraken is toegenomen, blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiecijfers.