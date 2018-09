Waarom mensen in een scootmobiel moeten slalommen door de Kruidvat

ARNHEM - Het is slecht gesteld met de toegankelijkheid van de vestiging van Kruidvat in Kronenburg in Arnhem-Zuid. Wie in een scootmobiel of rolstoel zit, komt de winkel niet door.

Meta de Vries (74) woont in Arnhem-Zuid en is afhankelijk van haar scootmobiel. Ze redt zich prima, tot ze boodschappen wil doen bij de Kruidvatvestiging in Winkelcentrum Kronenburg.

Rijvaardigheid

Al bij de ingang is het lastig doorkomen voor haar. Er staan mandjes voor de deur en reclamezuilen in het gangpad. De Arnhemse moet minstens drie keer insteken voor ze de bocht na de ingang doorkomt. Aan haar rijvaardigheid ligt het niet. Ze gaf jarenlang les op haar eigen rijschool.

Het gangpad met de brillen en pleisters laat ze voor wat het is. ,,Dat gaat niet lukken’’, wijst ze.

Bij haar laatste bezoek stonden op een hoek zoveel opgestapelde dozen dat het handvat van haar loopkruk achter een grote fles wasmiddel bleef haken toen ze de bocht probeerde te maken. Gevolg: vier flessen die kapot vielen op de grond.

'Landelijk probleem'

Een andere keer stond De Vries helemaal vast met haar scootmobiel: ze kon niet meer voor- of achteruit. ,,Ik heb toen heel hard geroepen of iemand me kon helpen.’’ Pas na vier keer roepen kwam een medewerker naar haar toe om het pad vrij te maken. Pijnlijk, vindt De Vries. ,,Je wordt zo op je beperking gedrukt.’’

Bij het Arnhems Platform voor Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG) is het probleem bekend. Voorzitter Dick Cochius: ,,Dit is een landelijk probleem. Verschillende organisaties hebben er aandacht voor gevraagd.’’

Rijkerswoerd of Grote Oord

De Vries heeft haar klachten kenbaar gemaakt bij de bedrijfsleider van Kruidvat. Toch is de keten niet van plan de inrichting van haar winkels te veranderen. ,,We willen mensen van de aanbiedingen laten profiteren en die dus zichtbaar maken’’, aldus een woordvoerder. Wie de winkel op Kronenburg niet doorkomt, kan naar Rijkerswoerd of Grote Oord gaan, meldt de keten. Die winkels zijn ruimer. ,,Bovendien kunnen mensen online bestellen. En het personeel wil natuurlijk altijd helpen met het verzamelen van de producten.’’