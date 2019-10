Waarom pakken onze bestuurders alleen de files op de A12 aan?

1. Hoe erg is het gesteld met de A12 bij Arnhem?

Het traject tussen Arnhem en de Duitse grens komt regelmatig langs in fileberichten op de radio. En het wordt alleen maar erger. Over een jaar of twee wordt de A12 bij Duiven en Zevenaar verbreed en krijgt de doorgetrokken A15 een aansluiting. De werkzaamheden gaan voor een hoop overlast zorgen.



En de groei zit er al flink in, meldde de ANWB gisteren: landelijk nam tussen juli en september de filedruk (de lengte keer de duur van de file) met 20 procent toe, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Belangrijkste oorzaak: het wisselende weer. Overigens komt de A12 bij Arnhem niet voor in de landelijk file-top 10 van 2019 van de ANWB.