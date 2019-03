Waarom straks tegelijk aan de A325 én Waalbrug wordt gewerkt: ‘Echt wel over nagedacht’

Vrijdaginterview Maria Mazarakis: ‘Arnhem heeft last van een trauma’

13:28 ARNHEM - Wat een mens doet, kunnen we zien. Hoe hij of zij die mens is geworden, horen we bijna nooit. Behalve op het inspiratiepodium van Maria Mazarakis. Al acht jaar laat ze mensen in haar Arnhemse inspiratiehuis vertellen over de achterkant van hun curriculum vitae. Hoe zijn ze eigenlijk geworden wie ze zijn? Vanaf nu niet alleen in Arnhem, maar ook twee keer per maand in het Kunst- en Filosofiecafé Doetinchem.