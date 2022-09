Waarom voormalige Arnhemse drugsboot de Boei aangemeerd ligt bij gaspijpinstallatie Nord Stream 1

Camera’s moeten veiligheid rond Steen­straat vergroten: aanvulling op zeventig stuks in centrum

ARNHEM - Camera’s in de Steenstraat en omgeving in Arnhem moeten bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van dit gebied. Na een groot aantal incidenten, waaronder een schietpartij bij Café Noord in 2020, en gesprekken met de buurt, heeft burgemeester Ahmed Marcouch tot deze maatregel besloten.

26 september