Waarom wachten we telkens af wat Rutte ons oplegt, en denken we niet zelf na?

Het volle schaakle­ven van grootmees­ter Jan Timman: 'Ik ben dus echt niet van plan om te stoppen'

24 oktober In de jaren 80 van de vorige eeuw was Jan Timman een van de beste schakers ter wereld. Tegenwoordig zit de Arnhemmer meer aan de schrijftafel dan achter het schaakbord. In zijn nieuwste boek blikt hij aan de hand van zijn honderd beste partijen terug op zijn illustere schaakcarrière.